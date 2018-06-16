В меню ресторана возле "Лужников" замечена двукратная разница в ценах на русском и английском. Роспотребнадзор проведет проверку

Роспотребнадзор проведет проверку информации о различии цен в меню на русском и английском языке в ресторанах городов чемпионата мира-2018. В пятницу журналист Станислав Натанзон на странице в Фейсбуке рассказал, что в ресторане "Генацвале" возле "Лужников" ему дали меню на двух языках – русском и английском. Цены в английском меню были завышены в два раза.

"Роспотребнадзор следит за ситуацией и уже начал административные мероприятия по факту различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню", – приводит РБК заявление Роспотребнадзора.

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