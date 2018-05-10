В МЧС подтвердили: в городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

В городах, принимающих матчи чемпионата мира-2018, во время турнира запретят жарить шашлыки, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу МЧС. Отмечается, что данные решения были приняты на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы о дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении ЧМ-2018.
Особый противопожарный режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки - запрещение на поход в лес.
"Многих интересует вопрос о запрете на розжиг мангалов и жарку шашлыков в особый противопожарный период в городах, где пройдут мероприятия чемпионата. В связи с тем, что правкомиссией было рекомендовано субъектам ввести особый противопожарный режим на территориях соответствующих городских округов, то принимаемые ими постановления и определят территории, на которых будет введен особый противопожарный режим и вместе с ним соответствующие запреты", - говорится в сообщении.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180510/1136694164.html
взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е.
На соседней ветке резонный вопрос задали : "А иностранным приезжим разрешат мамзелей с "пониженной планкой соц.ответственности" ЖАРИТЬ ???"
21:17
Профессор_Хряк
Хороший бомж= запечённый бомж !!!
21:12
Профессор_Хряк
.Бомжей ловите и запекайте !!! Можете даже не мыть. Вонь должна быть уничтожена !
21:11
DmFox
А печеные овощи на костре можно будет делать? Или рыбу в углях запекать?
20:56
oovarkunov
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
20:48
Thomas_Boy_
Все правильно сделали. Надо газ еще отключить, а то взорваться может и испортить всем праздник. Ну и горячую воду желательно вырубить. А то кто-то обжечься может.
20:45
Vlad1992
бред какой то
20:42
Островзаячий
Шашлыки запретили. Плохо. Жорик Вартанов попал.
20:36
За Россию и президента, против л
Всё правильно сделали! Что, один годик не можете потерпеть? Чемпионат мира первый раз у нас пройдёт, а шашлыки каждый год бывают!!!!
20:29
dmitriy_u_o_71
надо всю страну в отпуск отправить и что бы из этих регионов все уехали на дальний восток
20:17
Kasymus
Людям реально не чем заняться?
20:17
баламошка
Сапета, ты всё понял?!
20:05