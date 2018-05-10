19:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В МЧС подтвердили: в городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

12

В городах, принимающих матчи чемпионата мира-2018, во время турнира запретят жарить шашлыки, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу МЧС. Отмечается, что данные решения были приняты на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы о дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении ЧМ-2018.

 
Главная арена ЧМ-2018 - стадион &quot;Лужники&quot; в Москве.Шашлыки, алкоголь и митинги. Что запретят болельщикам на ЧМ-2018

Особый противопожарный режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки - запрещение на поход в лес.

"Многих интересует вопрос о запрете на розжиг мангалов и жарку шашлыков в особый противопожарный период в городах, где пройдут мероприятия чемпионата. В связи с тем, что правкомиссией было рекомендовано субъектам ввести особый противопожарный режим на территориях соответствующих городских округов, то принимаемые ими постановления и определят территории, на которых будет введен особый противопожарный режим и вместе с ним соответствующие запреты", - говорится в сообщении.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

Как попасть на чемпионат мира по футболу

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180510/1136694164.html

12
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е.

На соседней ветке резонный вопрос задали : "А иностранным приезжим разрешат мамзелей с "пониженной планкой соц.ответственности" ЖАРИТЬ ???"

21:17

Профессор_Хряк

Хороший бомж= запечённый бомж !!!

21:12

Профессор_Хряк

.Бомжей ловите и запекайте !!! Можете даже не мыть. Вонь должна быть уничтожена !

21:11

DmFox

А печеные овощи на костре можно будет делать? Или рыбу в углях запекать?

20:56

oovarkunov

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog

20:48

Thomas_Boy_

Все правильно сделали. Надо газ еще отключить, а то взорваться может и испортить всем праздник. Ну и горячую воду желательно вырубить. А то кто-то обжечься может.

20:45

Vlad1992

бред какой то

20:42

Островзаячий

Шашлыки запретили. Плохо. Жорик Вартанов попал.

20:36

За Россию и президента, против л

Всё правильно сделали! Что, один годик не можете потерпеть? Чемпионат мира первый раз у нас пройдёт, а шашлыки каждый год бывают!!!!

20:29

dmitriy_u_o_71

надо всю страну в отпуск отправить и что бы из этих регионов все уехали на дальний восток

20:17

Kasymus

Людям реально не чем заняться?

20:17

баламошка

Сапета, ты всё понял?!

20:05

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!