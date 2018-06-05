В матче открытия чемпионата мира по футболу сыграют побывавшем в космосе мячом

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров рассказал, что мячом, который побывал на орбите, будут играть в матче открытия чемпионата мира по футболу в России.

- На мяч мы поставили автографы и официальную печать МКС, засняли все это, чтобы было видно, что он действительно побывал в космосе, - цитирует "Р-Спорт" Шкаплерова. - Положили мяч так, чтобы его сразу можно было достать из спускаемого аппарата. Прямо после посадки мяч был эвакуирован и передан официальным представителям ФИФА. Нам говорили, что этим мячом будет открываться первая игра у нас в "Лужниках" в Москве. Надеюсь, что меня туда пригласят, ну или хотя бы билет дадут.

Шкаплеров также рассказал, что этим мячом космонавты играли на орбите. По его словам, участники импровизированного матча не били по мячу сильно, потому что им, вероятно, можно пробить космическую станцию

- Одно касание - и все, он летит далеко, не тормозит и не снижает скорости, всю станцию, наверное, может так пролететь, - заявил Шкаплеров. - Поэтому мы имитировали ворота - ими были переходные люки между отсеками. Постарались играть в космосе как профессионалы: надеюсь, наша сборная будет играть на Земле не хуже.

Матч открытия чемпионата мира-2018 пройдет 15 июня в Москве на стадионе "Лужники". В нем встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Все о чемпионате мира в России – здесь.