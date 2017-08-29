В мае 2018 года откроется канатная дорога к "Лужникам"

Канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до территории "Лужников" будет построена к маю 2018 года, сообщает welcome2018.com. На ней будут курсировать 35 кабин на восемь мест каждая. Пассажиропоток составит 1600 человек в час.

- Выдано разрешение на строительство станции, срок до мая 2018 года, – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. – Сев в кабинку на смотровой площадке на Воробьевых горах, пассажиры спустятся к причалу "Воробьевы горы", пересекут Москву-реку и окажутся на территории "Лужников".

"Лужники" примут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.