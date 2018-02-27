В "Лужниках" заработало более трех тысяч камер видеонаблюдения

Более трех тысяч камер видеонаблюдения работает вокруг спортивного комплекса "Лужники" и на его территории, сообщает официальный сайт "Комплекса градостроительной политики города Москвы".

Камеры, расположенные на въездах и по периметру объектов, могут распознавать номера машин, другая часть установлена в секторах и в помещениях Большой спортивной арены, на пешеходных и транспортных контрольно-пропускных пунктах (КПП). Большинство камер уже интегрировано в государственную информационную систему "Единый центр хранения и обработки данных".

Систему видеонаблюдения установили в "Лужниках" в рамках подготовки города к чемпионату мира-2018. Для обеспечения максимальной защищенности жителей и гостей столицы во время соревнований представители Москомспорта также проверяют наличие паспортов безопасности в московских гостиницах.