13:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В "Лужниках" и на "Спартаке" установили специальный контроль за загрязнением воздуха


Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский рассказал об экологических мероприятиях в период проведения чемпионата мира.

- Дополнительно высажены 10 гектаров зеленых растений вблизи объектов чемпионата. Загрязнение воздуха за последние годы заметно снизилось. Устаревшие заводы закрыты или модернизированы. Вода в реках и озерах Москвы улучшается постоянно. Ведется необходимый мониторинг состояния окружающей среды. На стадионах "Лужники" и "Спартак" установлены дополнительные станции, которые будут в режиме реального времени контролировать загрязнение воздуха, в том числе во время матчей.  (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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