В Ливане открылся Дом русского болельщика ЧМ-2018

Дом русского болельщика чемпионата мира-2018 открылся в русском центре науки и культуры в Бейруте, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на руководителя представительства Россотрудничества в Ливане Вадима Зайчикова. Свою работу он начнет в феврале 2018 года.

- Семнадцатого ноября в РЦНК в Бейруте состоялась официальная презентация Русского дома болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года, - сказал Зайчиков. - На открытии присутствовал посол России в Ливане Александр Засыпкин, который приветствовал данный проект и пожелал всем гостям РЦНК ближе познакомиться с предстоящим чемпионатом, а также посетить Россию.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.