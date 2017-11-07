В крови форварда сборной Перу Герреро не обнаружено следов кокаина

ФИФА подтвердила, что результат положительной допинг-пробы нападающего сборной Перу Паоло Герреро не содержит следов кокаина, сообщает Globo Esporte. Отмечается, что источником происхождения обнаруженного в крови бензоилэкгонина является не сам наркотик, а листья коки.

Ранее стало известно о том, что игрок отстранен от футбола на 30 дней. За это время Герреро имеет право вскрыть пробу Б или предоставить другие доказательства своей невиновности. В любом случае форвард пропустит стыковые матчи за путевку на ЧМ-2018 против Новой Зеландии, которые состоятся 11 и 16 ноября.