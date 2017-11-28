19:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Кремле открылся медиацентр жеребьевки ЧМ-2018


В Кремле открылся медиацентр жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. На церемонию приглашены главные тренеры команд-участниц и главы соответствующих национальных футбольных федераций, президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александар Чеферин соответственно; ведущими назначены бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная. 

В церемонии примут участие такие футболисты, как Никита Симонян, аргентинец Диего Марадона, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, испанец Карлес Пуйоль, уругваец Диего Форлан и немец Мирослав Клозе. Президент России Владимир Путин также может посетить жеребьевку.

Жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало - в 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4766058

Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий