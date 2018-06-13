В Кремле объявили список глав государств, которые посетят матч-открытие ЧМ-2018

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объявил список зарубежных гостей, которые посетят матч-открытие чемпионата мира-2018, в котором на поле "Лужников" выйдут сборные России и Саудовской Аравии.

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Первую игру мирового первенства посетят президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, Азербайджана - Ильхам Алиев, Армении - Никол Пашинян, Белоруссии – Александр Лукашенко, Боливии - Эво Моралес, Казахстана – Нурсултан Назарбаев и Киргизии - Сооронбай Жээнбеков.

Также ожидается приезд премьер-министра Ливана Саада Харири, президента Молдавии Игоря Додона, президента Панамы Хуана Карлоса Варела, избранного президента Парагвая Марио Абдо Бенитес, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

- Это те, кто будет завтра на открытии, кого мы ожидаем, кого будет принимать на открытии президент Путин вместе с руководителем ФИФА Джанни Инфантино, ну, и дальше в течение месяца главы государств и правительств продолжат приезжать к нам, в том числе в первую очередь для того, чтобы посещать матчи своих команд, - пояснил Песков.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

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