В Кремле не собираются специально приглашать Трампа на финал ЧМ-2018

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не собираются специально приглашать президента США Дональда Трампа на финал чемпионата мира, который состоится 15 июля. Встреча между главами государств запланирована на 16 июля, она состоится в в Хельсинки.

– Нет, такой специальной задумки нет, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – Хельсинки, действительно, готовятся. Это серьезная подготовка, вы это знаете. Встречу многие ждут. Предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам.

Также пресс-секретарь отметил, что главы других государств не нуждаются в дополнительных приглашениях на турнир. Перед стартом турнира он зявлял, что Путин "будет рад видеть всех гостей".

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