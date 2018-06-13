В Кремле назвали Трампа желанным гостем на ЧМ-2018

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что президент США Дональд Трамп, как и главы других стран, является желанным гостем на чемпионате мира-2018. Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сказал, что матч-открытие турнира посетят главые более чем 20 государств.

– Президент РФ Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве и, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на самом высшем уровне, – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, может ли Трамп быть приглашен в Москву в качестве гостя чемпионата мира.

Сборная США не вышла на мировое первенство, заняв пятое место в североамериканском отборе. КОНКАКАФ на турнире в России представят Мексика, Коста-Рика и Панама.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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