В Краснодарском крае усилят безопасность во время ЧМ-2018

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что при подготовке к чемпионату мира-2018 учтут опыт проведения крупных спортивных мероприятий, в том числе Кубка конфедераций. По его словам, на время турнира уровень безопасности будет усилен.

- На Кубке конфедераций все принятые меры безопасности себя оправдали – правопорядок в городе обеспечивали около 8 тысяч человек, - цитирует kuban24.tv Кондратьева. - Но мы понимаем, что болельщиков в следующем году приедет больше. Среди них может быть больше и так называемых фанатов, которые известны своей активностью. Поэтому и меры безопасности усилят. К охране правопорядка, как и этим летом, подключат казачьи патрули.

В Краснодарском крае располагается ряд тренировочных баз ЧМ-2018, а в Сочи пройдут четыре матча группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал мундиаля.