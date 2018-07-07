21:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Краснодаре выпустили съедобные спиннеры "Нога Акинфеева"

Пряники-спиннеры "Нога Акинфеева". Фото yuga.ru
Пряники-спиннеры "Нога Акинфеева". Фото yuga.ru

Краснодарская сеть выпустила имбирное печенье в форме спиннера под названием "Нога Акинфеева", сообщает yuga.ru. Появилось оно после победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира над Испанией (1:1, пенальти - 3:4). Игорь Акинфеев отразил решающий пенальти от Яго Аспаса ногой. Технология изготовления печенья напоминает козули - фирменное имбирное печенье, производящееся в основном в Архангельской области.

- Такие спиннеры мы начали делать первыми в стране. Сами сделали формы и печем печенье по рецепту имбирной козули. В день победы сборной мы поняли, что нога Акинфеева крутится, как спиннер – и быстро сделали новый дизайн, - сказала пиар-директор компании-производителя Светлана Черникова.

Россия - Хорватия

 

Дополнительная информация

https://www.yuga.ru/news/431498/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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