В Краснодаре выпустили съедобные спиннеры "Нога Акинфеева"

Краснодарская сеть выпустила имбирное печенье в форме спиннера под названием "Нога Акинфеева", сообщает yuga.ru. Появилось оно после победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира над Испанией (1:1, пенальти - 3:4). Игорь Акинфеев отразил решающий пенальти от Яго Аспаса ногой. Технология изготовления печенья напоминает козули - фирменное имбирное печенье, производящееся в основном в Архангельской области.

- Такие спиннеры мы начали делать первыми в стране. Сами сделали формы и печем печенье по рецепту имбирной козули. В день победы сборной мы поняли, что нога Акинфеева крутится, как спиннер – и быстро сделали новый дизайн, - сказала пиар-директор компании-производителя Светлана Черникова.