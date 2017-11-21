В Краснодаре стартовал набор волонтеров ЧМ-2018

В Краснодаре начался набор волонтеров чемпионата мира-2018, сообщает tvkrasnodar.ru. Отправлять заявки можно до января 2018 года, отбор 120 кандидатов пройдет в феврале-марте 2018 года, а с апреля по май они пройдут обучение.

– Городские волонтеры – это визитная карточка мундиаля, – сказал представитель управления по делам молодежи Краснодара. – Своим радушием и гостеприимством, самоотдачей и слаженной работой они формируют положительный имидж города. Основная задача волонтеров будет направлена на информирование жителей и гостей кубанской столицы о мероприятиях, проводимых в Краснодаре в рамках ЧМ-2018.

Критериями при отборе волонтеров станут возраст от 17 лет, владение английском языком и проживание в Краснодаре. Добровольцы будут работать на объектах, задействованных на чемпионате мира: в аэропорту, на вокзале "Краснодар I", стадионах "Краснодар" и "Кубань", а также в отеле Hilton.