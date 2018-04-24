В Краснодаре на время ЧМ-2018 будут созданы две фан-зоны

Мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что в городе на время чемпионата мира-2018 будут организованы две фан-зоны. На этих площадках болельщики получат возможность смотреть матчи мирового первенства на большом экране, а также принять участие в развлекательной программе.

- У нас будет две фан-зоны с экранами, где можно смотреть за чемпионатом, болеть за свою любимую команду, - цитирует ТАСС Первышова. - Одна из них около администрации, там есть большой экран, вторая определяется.

По словам мэра, также в планах местных властей "тематическое украшение города, создание навигации и другой инфраструктуры для туристов".

Кроме того, в планах есть изменение схемы движения транспорта - это будет сделано, чтобы снизить число пробок для гостей города и сборной Испании, которая будет базироваться в Краснодаре.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.