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01:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Корее опровергли сообщения о возвращении Хиддинка на пост главного тренера сборной


Футбольная ассоциация Кореи опровергла информацию о том, что Гус Хиддинк может снова возглавить национальную команду. С таким сообщением выступил один из местных телеканалов после того, как корейцы оформили выход в финальную часть чемпионата мира-2018.

Высокопоставленный чиновник ассоциации в интервью AP News сообщил, что главный тренер команды Син Тхэ Ен имеет полное доверие руководства и продолжит работу на своем посту. Он работает со сборной два месяца после увольнения Ули Штилике

Напомним, Хиддинк возглавлял Корею на чемпионате мира-2002 и привел ее к четвертому месту на турнире. Сейчас голландец находится без работы.

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