В компании с Марадоной и Батистутой. Месси - третий аргентинец, забивавший на трех ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии (2:1). Форвард отличается уже на третьем ЧМ. В 2006 году он забил 1 гол, в 2014-м - 4, а в 2010-м ни разу не поразил ворота соперника.

Месси стал третьим аргентинцем, забивавшим на трех чемпионатах мира. Ранее это удавалось сделать другим легендарным футболистам: Диего Марадоне (ЧМ-1982, 1986 и 1994) и Габриэлю Батистуте (ЧМ-1994, 1998, 2002).

Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с Францией.