19:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Колумбии обиделись на "наркоманский" заголовок The Sun


Британский таблоид The Sun вышел в провокационной обложкой в день матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия - Англия. В качестве анонса матча на первой полосе была надпись: "Сборная встречается со страной, которая дала миру Шакиру, отличный кофе и... другие вещи, скажем... Вперед, Кейн!".

Несмотря на то, что на обложке был изображен капитан сборной Англии Харри Кейн, последние два слова, написанные крупным шрифтом, выглядят довольно двусмысленно, поскольку созвучны в английском со словом "кокаин". Колумбия остается мировым лидером по производству этого наркотика.

Провокационный заголовок не понравился послу Колумбии в Англии Нестору Осорио Лондоньо. 

- Жаль, что мы используем такое яркое и дружелюбное событие, как чемпионат мира, чтобы указывать стране проблему, которая никак не связана с футболом, - цитирует The Guardian Лондоньо.

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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