В Колумбии обиделись на "наркоманский" заголовок The Sun

Британский таблоид The Sun вышел в провокационной обложкой в день матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия - Англия. В качестве анонса матча на первой полосе была надпись: "Сборная встречается со страной, которая дала миру Шакиру, отличный кофе и... другие вещи, скажем... Вперед, Кейн!".

The right wing The Sun newspaper insults Colombians ahead of the #EnglandvColombia match tonight. “Go Kane” is a play on the word “cocaine.” pic.twitter.com/Z5VwjW7EjJ – Press TV UK (@Presstvuk) 3 июля 2018 г.

Несмотря на то, что на обложке был изображен капитан сборной Англии Харри Кейн, последние два слова, написанные крупным шрифтом, выглядят довольно двусмысленно, поскольку созвучны в английском со словом "кокаин". Колумбия остается мировым лидером по производству этого наркотика.

Провокационный заголовок не понравился послу Колумбии в Англии Нестору Осорио Лондоньо.

- Жаль, что мы используем такое яркое и дружелюбное событие, как чемпионат мира, чтобы указывать стране проблему, которая никак не связана с футболом, - цитирует The Guardian Лондоньо.

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)