В Казани появится огромное граффити Месси рядом с изображением Роналду. Видео

Сборная Аргентины в ближайшее время прибудет в Казань, где проведет матч 1/8 финала чемпионата мира со сборной Франции. Накануне широко обсуждалась тема, что капитан аргентинцев Лионель Месси и его команда будут жить в гостинице, из окон которой виден огромный лук извечного соперника Криштиану Роналду, он появился там еще перед Кубком конфедераций-2017. И вот, чтобы не обидеть звездного гостя, администрация Татарстана решила изобразить и самого Месси.

– Вы же вчера звонили по поводу портрета Роналду, вот и было принято решение (усмехается), – так прокомментировал новое граффити министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

– Чья это идея?

– Скажем так, наша.

– Успеете до приезда сборной Аргентины?

– Да, все сделаем. Все будет хорошо.

– У Месси окна будут выходить на эту стену?

– Интересные вы вопросы задаете, но они не по адресу. Вы же прекрасно знаете, что Месси недоступен для обычных людей. Поэтому сказать, куда будут выходить окна его номера, я не могу. (Андрей СИЗЯКИН)

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