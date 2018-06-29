В Казани появился портрет Месси. Фото

Как стало известо "СЭ", на стене дома в Казани, напротив которого в отеле будет жить сборная Аргентины, нарисовали портрет Лионеля Месси. Ранее на той же стене нарисовали Криштиану Роналду.
Сборная Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с командой Франции в Казани. Игра пройдет в субботу, 30 июня.
Франция – Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)
Проект #Автогол - у стены Роналду и Месси в Казани pic.twitter.com/k5IFU5bI07– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 29 июня 2018 г.
Битва граффити. Месси все же не будет менять отель в Казани //
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