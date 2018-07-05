20:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Казани появились баннеры с изображениями игроков сборной Бельгии

В Казани появились баннеры с изображениями игроков сборной Бельгии. Фото Kzn.ru
В Казани появились баннеры с изображениями игроков сборной Бельгии. Фото Kzn.ru

К приезду сборной Бельгии в Казани на здании, расположенном неподалеку от отеля "Рамада", появились 3 больших баннера, на каждом из которых изображено по 2 игрока команды. 

Так, на баннерах можно увидеть фотографии Ромелу Лукаку, Маруана Феллаbни, Эдена Азара, Тибо Куртуа, Дрис Мертенса и Венсана Компани. На полотнах написаны слова приветствия на английском языке. 

Временные баннеры на стене здания могут смениться и постоянными изображениями – в случае победы Бельгии над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира.

Ранее в Казани появилось граффити с Неймаром.

Бразилия - Бельгия:  чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/k-priezdu-belgiyskoy-sbornoy-v-kazani-poyavilis-bannery-s-izobrazheniyami-futbolistov/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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