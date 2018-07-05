В Казани появились баннеры с изображениями игроков сборной Бельгии

К приезду сборной Бельгии в Казани на здании, расположенном неподалеку от отеля "Рамада", появились 3 больших баннера, на каждом из которых изображено по 2 игрока команды.

Так, на баннерах можно увидеть фотографии Ромелу Лукаку, Маруана Феллаbни, Эдена Азара, Тибо Куртуа, Дрис Мертенса и Венсана Компани. На полотнах написаны слова приветствия на английском языке.



Временные баннеры на стене здания могут смениться и постоянными изображениями – в случае победы Бельгии над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира.



Ранее в Казани появилось граффити с Неймаром.

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018