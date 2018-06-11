В Казани парень попытался поцеловать корреспондента Fox Sports, тот увернулся. Видео

В Казани парень попытался поцеловать журналиста Fox Sports, когда тот снимал сюжет о сборной Австралии.

Сзади к корреспонденту "танцующей" походкой подошел молодой человек и попытался поцеловать журналиста, тот увернулся.

В воскресенье, 10 июля, сборная Австралии прилетела в столицу Татарстана для участия в чемпионате мира-2018. Команда будет проживать на базе "Ак Барса", а тренироваться на стадионе "Трудовые резервы".



ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Австралия в групповом турнире сыграет со сборными Франции, Перу и Дании.

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