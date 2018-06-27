В Казани нарисуют граффити Месси рядом с изображением Роналду

В Казани к приезду форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на стене отеля "Рамада", в котором разместится команда для подготовки к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции, появится граффити с его изображением.

Изображение будет нарисовано с тем расчетом, чтобы игроков латиноамерикнской сборной не обижал вид на граффити Криштиану Роналду. Его художники изобразили на стене еще в 2017 году, к матчу Кубка конфедераций.

- Нам задают много вопросов относительно Роналду и Месси, но мы не в курсе. Говорят, какой-то вызов был от Месси Роналду, но мы не знаем. Мы сделаем свою работу хорошо, - рассказали будущие художники граффити с Месси.

Месси будет жить в отеле с видом на граффити Роналду



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