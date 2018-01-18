В Казани могут открыть музей спорта к ЧМ-2018

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов предложил на заседании коллегии министерства создать в республике музей спорта, сообщает kazanfirst.ru. По его мнению, подобный объект в преддверии чемпионата мира-2018 позволит ознакомить гостей Татарстана с достижениями региональных спортсменов.

– У нас есть что-то подобное, но места уже не хватает для того, чтобы выставлять награды. Есть предложение на базе какого-то нового объекта или, например "Казань-Арены", организовать музей спорта, в котором будет возможность познакомиться с достижениями татарстанских атлетов, – сказал министр.

"Рубин" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.