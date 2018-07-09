В Казани доделали граффити Модрича

В Казани появилось граффити с изображением капитана сборной Хорватии Луки Модрича, сообщает "БИЗНЕС Online". Оно было размещено на стене одного из домов.

Ранее стены зданий в столице Татарстана украсили граффити Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара. Сборные Португалии, Аргентины и Бразилии, за которые выступают эти игроки, вылетели с чемпионата мира.

7 июля мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать граффити с изображением Модрича. Таким образом он пытался помочь сборной России, с которой "шашечные" встречались в 1/4 финала чемпионата мира. Рисунок не был завершен в срок, а команда Станислава Черчесова проиграла Хорватии в серии пенальти (2:2, 3:4 – по пенальти).