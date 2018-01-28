В Калининграде создадут временные приюты для бездомных собак на время ЧМ-2018

В Калининграде в период проведения чемпионата мира-2018 появятся временные приюты для бродячих собак, сообщает klops.ru со ссылкой на губернатора региона Антона Алиханова. Ожидается, что один из центров будет открыт в Калининграде, еще один – в одном из приморских городов областе. Сто мест для животных также будут оборудованы в приюте в поселке Славянское.

– Мы уже два года подряд работаем над тем, чтобы простерилизовать, прочипировать бездомных собак. Сейчас подбираем несколько площадок, на которых организуем передержку собак на период проведения матчей ЧМ и потом вернем, скорее всего, их на прежнее место обитания, – сказал Алиханов.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).