23:05 28 января | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Калининграде создадут временные приюты для бездомных собак на время ЧМ-2018

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В Калининграде в период проведения чемпионата мира-2018 появятся временные приюты для бродячих собак, сообщает klops.ru со ссылкой на губернатора региона Антона Алиханова. Ожидается, что один из центров будет открыт в Калининграде, еще один – в одном из приморских городов областе. Сто мест для животных также будут оборудованы в приюте в поселке Славянское.

– Мы уже два года подряд работаем над тем, чтобы простерилизовать, прочипировать бездомных собак. Сейчас подбираем несколько площадок, на которых организуем передержку собак на период проведения матчей ЧМ и потом вернем, скорее всего, их на прежнее место обитания, – сказал Алиханов.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия Нигерия (16 июня), Сербия Швейцария (22 июня), Испания Марокко (25 июня), Англия Бельгия (28 июня).

Дополнительная информация

https://klops.ru/news/obschestvo/168533-v-kaliningradskoy-oblasti-gotovyat-vremennye-priyuty-dlya-bezdomnyh-sobak-na-vremya-chm-2018

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Дядька

То есть признают, что гостям из других стран собаки могут нанести вред. А своих соотечественников не жаль, пусть рвут.

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