В Калининграде создадут временные приюты для бездомных собак на время ЧМ-2018

В Калининграде в период проведения чемпионата мира-2018 появятся временные приюты для бродячих собак, сообщает klops.ru со ссылкой на губернатора региона Антона Алиханова. Ожидается, что один из центров будет открыт в Калининграде, еще один – в одном из приморских городов областе. Сто мест для животных также будут оборудованы в приюте в поселке Славянское.
– Мы уже два года подряд работаем над тем, чтобы простерилизовать, прочипировать бездомных собак. Сейчас подбираем несколько площадок, на которых организуем передержку собак на период проведения матчей ЧМ и потом вернем, скорее всего, их на прежнее место обитания, – сказал Алиханов.
В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).
Дополнительная информация
https://klops.ru/news/obschestvo/168533-v-kaliningradskoy-oblasti-gotovyat-vremennye-priyuty-dlya-bezdomnyh-sobak-na-vremya-chm-2018
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Марокко
Дядька
То есть признают, что гостям из других стран собаки могут нанести вред. А своих соотечественников не жаль, пусть рвут.
02:32