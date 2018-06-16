В Калининграде побили питерцев вместо хорватов

В Калининграде что-то пошло не так. Фото AFP

В Калининграде произошла драка с участием российских болельщиков.

Как сообщает "Комсомольская правда", конфликт возник между местными любителями футбола и болельщиками из Санкт-Петербурга. Стороны устроили потасовку. Рядом с местом происшествия дежурила полиция, которая оперативно задержала зачинщиков. При этом издание отмечает, что изначально употреблявшие спиртные напитки калининградцы собирались выяснять отношения с фанатами сборной Хорватии, но на пути к ним встретили соотечественников.

Сегодня в городе проходит матч ЧМ-2018 Хорватия - Нигерия.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018