В Калининграде к ЧМ-2018 откроют вытрезвитель

В Калининграде на время чемпионата мира-2018 откроют вытрезвитель, сообщает ria.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Кравченко. Заведение откроется на базе центральной городской клинической больницы и будет предназначено для болельщиков в сильном алкогольном опьянении.

- Принято решение на базе центральной городской клинической больницы развернуть дополнительное отделение, в котором будут принимать тех, кто нуждается в медицинской помощи и находится в состоянии алкогольного опьянения по профилю, – сказал министр. = И тех, кто находится в состоянии опьянения и не нуждается в медпомощи, – мы их приведем в человеческий вид, окажем гостеприимство и отпустим.

Те пациенты, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ведут себя агрессивно, понятно, что в медицинские организации их не стоит погружать.

Вытрезвители МВД в России были закрыты в 2011 году в ходе реформы министерства.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга не намерены возрождать в городе вытрезвители на время турнира.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).