В Калининград привезли польский газон для тренировочных баз ЧМ-2018

В Калининград привезли первую партию газонов для тренировочных баз чемпионата мира-2018, сообщает kgd.ru. Всего на территорию области планируется завезти около 60 автомобилей с газонами. Сегодня было оформлено 14 партий покрытия. Каждая партия сопровождается фитосанитарным сертификатом. Решение о ввозе принимается после лабораторной экспертизы. В пресс-службе областного управления Россельхознадзора уточнили, что все рулонные газоны соответствуют карантинным требованиям РФ.

Плантации планируют постелить до середины октября. Сейчас на спортивных площадках "Пионер", "Локомотив" и "Сельма" идёт подготовка к укладке газонов. После обустройства полей за ними в течение месяца будет следить компания-производитель.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.