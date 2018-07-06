В июне официальную страницу ЧМ-2018 во "ВКонтакте" посетили более 22 миллионов человек

Официальную страницу чемпионата мира по футболу в июне посетили более 22 миллионов человек, сообщает пресс-служба ФИФА. Во время матча 1/8 финала между сборными России и Испании (1:1, 4:3 – по пенальти) страницу турнира посетили свыше 9,5 миллионов уникальных пользователей.

Чат-бот ЧМ-2018 получил 400 тысяч запросов, болельщикам были отправлены 5 миллионов сообщений.

В преддверии матчей 1/4 финала мирового первенства страницу мирового первенства просмотрели более 89 миллионов раз. В июне было 97 миллионов активных пользователей, они отправили 6,5 миллиардов сообщений более чем на 86 языках.

Более 300 тысяч записей было посвящено капитану сборной Португалии Криштиану Роналду, 75 тысяч – лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси. 1,2 миллиона постов – командам-участницам чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь