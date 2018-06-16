В историю! На ЧМ-2018 назначен первый пенальти после видеопросмотра

Момент на 55-й минуте матча чемпионата мира Франция – Австралия войдет в историю турнира: судья Андрес Кунья получил сигнал от видеоарбитра Мауро Вильяно, просмотрел видеозапись и назначил 11-метровый удар в ворота австралийцев. И был полностью прав. В том эпизоде Джошуа Рисдон, пытаясь в подкате выбить мяч у Антуана Гризманна, "догнал" ногу соперника и сбил француза.

Уругвайский рефери в полном соответствии с правилами игры наказал нарушителя пенальти и желтой карточкой. Подчеркну – желтой, а не красной. Действительно Рисдон лишил Гризманна возможности забить гол – тот мог догнать мяч и пробить по воротам. Но австралиец совершил фол в своей штрафной, пытаясь сыграть в мяч. По правилам в такой ситуации следует ограничиться предупреждением. (Александр БОБРОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи