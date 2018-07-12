00:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В истории ЧМ никто не дожимал соперников как Хорватия


В трех матчах плей-офф ЧМ-2018 сборная Хорватии ни разу не смогла победить в основное время. В 1/8 финала она по пенальти победила датчан (1:1, пен. – 3:2), в четвертьфинале – россиян (2:2, пен. – 4:3), а в полуфинале в дополнительное время англичан (2:1). "Шашечные" стали четвертой командой, трижды за один плей-офф переведшей матч в овертайм, и первой, кому удалось дожать соперника во всех трех случаях. (Кирилл БУРДАКОВ)

Команды, более двух раз игравшие дополнительное время на одном ЧМ

Год

Команда

Стадия

Соперник

Счет

1986

Бельгия

1/8 финала

СССР

4:3 (д.в.)

 

 

1/4 финала

Испания

1:1 (пен. – 5:4)

 

 

За 3-е место

Франция

2:4 (пен. – 2:4)

1990

Англия

1/8 финала

Бельгия

1:0 (д.в.)

 

 

1/4 финала

Камерун

3:2 (д.в.)

 

 

1/2 финала

ФРГ

1:1 (пен. – 3:4)

2014

Аргентина

1/8 финала

Швейцария

1:0 (д.в.)

 

 

1/2 финала

Голландия

0:0 (пен. – 4:2)

 

 

Финал

Германия

0:1 (д.в.)

2018

Хорватия

1/8 финала

Дания

1:1 (пен. – 3:2)

 

 

1/4 финала

Россия

2:2 (пен. – 4:3)

 

 

1/2 финала

Англия

2:1 (д.в.)

 

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