В истории ЧМ никто не дожимал соперников как Хорватия

В трех матчах плей-офф ЧМ-2018 сборная Хорватии ни разу не смогла победить в основное время. В 1/8 финала она по пенальти победила датчан (1:1, пен. – 3:2), в четвертьфинале – россиян (2:2, пен. – 4:3), а в полуфинале в дополнительное время англичан (2:1). "Шашечные" стали четвертой командой, трижды за один плей-офф переведшей матч в овертайм, и первой, кому удалось дожать соперника во всех трех случаях. (Кирилл БУРДАКОВ)

Команды, более двух раз игравшие дополнительное время на одном ЧМ