В истории ЧМ никто не дожимал соперников как Хорватия

В трех матчах плей-офф ЧМ-2018 сборная Хорватии ни разу не смогла победить в основное время. В 1/8 финала она по пенальти победила датчан (1:1, пен. – 3:2), в четвертьфинале – россиян (2:2, пен. – 4:3), а в полуфинале в дополнительное время англичан (2:1). "Шашечные" стали четвертой командой, трижды за один плей-офф переведшей матч в овертайм, и первой, кому удалось дожать соперника во всех трех случаях. (Кирилл БУРДАКОВ)
Команды, более двух раз игравшие дополнительное время на одном ЧМ
|
Год
|
Команда
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1986
|
1/8 финала
|
СССР
|
4:3 (д.в.)
|
|
|
1/4 финала
|
Испания
|
1:1 (пен. – 5:4)
|
|
|
За 3-е место
|
Франция
|
2:4 (пен. – 2:4)
|
1990
|
1/8 финала
|
Бельгия
|
1:0 (д.в.)
|
|
|
1/4 финала
|
Камерун
|
3:2 (д.в.)
|
|
|
1/2 финала
|
ФРГ
|
1:1 (пен. – 3:4)
|
2014
|
1/8 финала
|
Швейцария
|
1:0 (д.в.)
|
|
|
1/2 финала
|
Голландия
|
0:0 (пен. – 4:2)
|
|
|
Финал
|
Германия
|
0:1 (д.в.)
|
2018
|
1/8 финала
|
Дания
|
1:1 (пен. – 3:2)
|
|
|
1/4 финала
|
Россия
|
2:2 (пен. – 4:3)
|
|
|
1/2 финала
|
Англия
|
2:1 (д.в.)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)