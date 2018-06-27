В Госудуме считают, что Марадону не нужно лишать Fan ID

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал "СЭ" поведение легендарного Диего Марадоны, который присутствовал на матче 3-го тура группы D ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина (1:2) в Санкт-Петербурге. 57-летний чемпион мира-1986 бурно реагировал на события на поле, а после победного гола южноамериканцев показал неприличный жест болельщикам африканцев.

​– Марадона не совершал ничего противоправного, что послужило бы поводом для того, чтобы отнять у него паспорт болельщика, – сказал Лебедев. – Он не какой-то заядлый футбольный хулиган, в отношении которого возбуждались административные или уголовные дела за поведение на стадионах. Нет никаких оснований отнимать у него FAN ID. Да, это эмоциональный человек, что свойственно, в принципе, всем людям его национальности. Диего реально переживает за свою сборную, нужно радоваться, что на свете есть те, кто искренне поддерживает свою команду, не стесняется своих эмоций и при этом разбирается в футболе. Не будем забивать, что у Марадоны рука божья. Поэтому грех лишать такого решать паспорта болельщика. (Игорь НОВИКОВ)

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