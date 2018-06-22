В Госдумы ответили главе МИД Литвы: "О бойкоте ЧМ-2018 надо было забыть еще 14 июня"

Депутат Госдумы от ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев объяснил слова главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, который заявил о провал идеи бойкота ЧМ-2018.

Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018

– 14 июня в 17.30 по московскому времени, когда началась церемония открытия чемпионата мира, когда выступили Владимир Путин и Джанни Инфантино, о любом бойкоте нужны было забыть, – начал Лебедев. – Обратите внимание, что даже английские болельщики дают интервью, в которых говорят, что они всем довольны, а Россия – прекрасна. По их же словам, безопасно на высочайшем уровне, прекрасные стадионы и так далее. Так что праздник идет, все отлично. За турниром следят миллиарды болельщиков со всего мира. Так что все подобные разговоры нужно пресечь.

А тот факт, что меняют свою точку зрения страны Балтики, то, возможно, от их кукловодов, которые ими руководят, пошла команда сменить риторика. Давно же известно, что страны Балтики, Польша и Украина не заявляют свою позицию, они транслируют точку зрения своих западных хозяев. (Андрей СИЗЯКИН)

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