В Госдуму внесен законопроект о бесплатном проезде журналистов, которые будут работать на ЧМ-2018

Сенатор Андрей Кутепов 19 сентября внес на рассмотрение Госдумы проект закона, согласно которому аккредитованные на чемпионат мира 2018 года журналисты получат право бесплатного проезда в дополнительных поездах к местам проведения матчей. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

По словам Кутепова, принятие этого законопроекта не будет связано с ростом расходов из федерального бюджета – оно будет осуществляться в пределах ассигнований, прописанных в законе о бюджете на следующий год.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива подготовлена для исполнения поручения вице-премьера РФ Виталия Мутко о предоставлении "права бесплатного проезда железнодорожным транспортом в дополнительных поездах аккредитованным представителям СМИ на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации в пределах нормы мест, утвержденных приказом Минтранса России".

Отметим, что Россия как организатор мирового первенства обязалась предоставить бесплатный проезд между городами аккредитованным журналистам в Заявочной книге "Россия-2018".