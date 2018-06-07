В Госдуме заявили: в России нет проблемы расизма

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал отказаться игроков чемпионата мира по футболу от стереотипного мышления в отношении России. Такое заявление парламентарий сделал после фразы защитника сборной Англии Дэнни Роуза, который принял решение не везти с собой на ЧМ семью из-за боязни столкнуться с оскорблениями на расовой почве.

- Российским футбольным союзом, клубами ведется постоянная работа с болельщиками на предмет недопустимости проявления расизма, неуважения, хулиганства на трибунах, - отметил Дегтярев. - В России такая проблема вообще не стоит. Поэтому не стоит верить стереотипам про Россию. Помимо событий чемпионата спортсменов, их семьи, всех болельщиков ждет самый теплый прием, прекрасная национальная кухня, живописные туристические маршруты, знакомство с нашей историей и культурой.

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии на групповом турнире сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии. (Андрей СИЗЯКИН)

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