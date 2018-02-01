В Госдуме заявили: расследование Минюста США не повлияет на успешное проведение ЧМ-2018

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что России не стоит опасаться из-за расследования Министерством юстиции США фактов коррупции в мировом спорте, в том числе в ФИФА и МОК. По словам парламентария, такие расследования со стороны Штатов – путь в никуда.

– Любые масштабные мероприятия, проводимые в России, вызывают оскомину на Западе и сопровождаются нагнетанием обстановки, – сказал Дегтярев. – Мы все забыли, но перед Олимпиадой в Сочи западные СМИ сходили с ума, пугали болельщиков и спортсменов. Олимпиаду в Сочи мы провели блестяще, все это признали. Американцы могут расследовать что угодно, это их метод давления на страны, международные институты. США строят из себя мирового жандарма, это путь в никуда. Американское расследование никаким образом не повлияет на успешное проведение чемпионата мира 2018 года в России. Наша главная линия – это полная и всесторонняя готовность к турниру, праздник гостеприимства, торжество спорта и красивого футбола для болельщиков всего мира. (Андрей СИЗЯКИН)​

Минюст США приступил к расследованию коррупции в ФИФА, МОК и ИААФ