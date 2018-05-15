В Госдуме заявили, что действия властей Великобритании могут негативно сказаться на английских болельщиках на чемпионате мира-2018

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в преддверии чемпионата мира-2018 предостерег власти Великобритании от незаконных действий. Ранее, напомним, стало известно, что пограничники и полицейские устраивают "немотивированные задержания и допросы" граждан России, прибывающих на Туманный Альбион.

– Создается впечатление, что власти Британии провоцируют нас на ответные аналогичные действия в отношении английских туристов, – отметил Дегтярев. – А уж потом они раздуют из этого новый скандал с применением антироссийских санкций. Кроме того, ответные дискриминационные меры накануне чемпионата мира-2018 могут создать препятствия для въезда английских болельщиков. Британские власти не хотят, чтобы большое количество англичан приехало в Россию. Ведь тогда они увидят, что в России все хорошо. Узнают, на каком высоком организационном уровне мы проводим международные мероприятия, убедятся, что в России очень гостеприимные люди, и не будут впредь верить негативной антироссийской пропаганде западных СМИ.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира в группе А встретятся со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. (Андрей СИЗЯКИН)

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