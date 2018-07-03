В Госдуме высоко оценили высказывание Невилла о ЧМ в России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" слова экс-защитника сборной Англии Гэри Невилла, заявившего, что чемпионат мира-2018 – лучший турнир, который он когда-либо видел.

– Самые главные отклики – не от чиновников или официальных лиц, а от игроков и болельщиков, – отметил Свищев. – Именно для них и проводится турнир. Когда мы на стадии подготовки заявляли, что это будет самый красивый, самый интересный чемпионат мира с точки зрения безопасности, организации, культурной программы, стадионов, то мы многое вкладывали в эти слова. В итоге так и получилось. Такие высказывания – подтверждение наших слов, это дорогого стоит. Думаю, он (Невилл. – Прим. "СЭ"), как любой английский подданный, был под прессингом той негативной информации, которую постоянно выплескивали СМИ и официальные лица британской коалиции. Для всей России и всего мира ЧМ – событие планетарного масштаба. Целый месяц мы живем только футболом, все наши проблемы житейские остаются на втором плане. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. Потому что жизнь такая серая и однообразная, а такие праздники, как ЧМ, выглядят грандиозно. Горжусь тем, что застал момент, когда чемпионат мира проходит в России. (Игорь НОВИКОВ)

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