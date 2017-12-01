В Госдуме "выше среднего" оценили шансы на выход России из группы на ЧМ-2018

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев посетил жеребьевку группового турнира чемпионата мира, где национальная команда России узнала соперников. В квартет А к России попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Матч открытия, напомним, пройдет в "Лужниках" с саудовцами 14 июня.

– Группа на первый взгляд очень удачная, – сказал Детярев. – Но футбол есть футбол. Игра есть игра. Расслабляться нам нельзя. На чемпионатах мира случались самые разные ситуации с непредсказуемыми итогами матчей. Поэтому пожелаем нашей сборной команде подготовиться к стартовым играм. И отдельно можно отметить уникальную ситуацию, когда страны – крупнейшие добытчики нефти в мире сойдутся в футбольном поединке. Шансы на выход из группы у России есть. И они выше среднего. (Андрей СИЗЯКИН)

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