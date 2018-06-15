В Госдуме уверены: трансляции чемпионата мира-2018 порадовали граждан Украины

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил уверенность, что трансляции чемпионата мира-2018 пойдут на пользу гражданам Украины, где встречи турнира показывают вынужденно.

Ранее стало известно, что на Украине вынуждены показывать матчи ЧМ-2018 из-за долгов перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ). Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в Фейсбуке напомнил, что Украина приобрела пакеты прав на ЧМ-2018 и 2022 в 2012 году, а в 2015-м власти заявили об отказе от трансляций и перестали переводить ЕСВ деньги, из-за чего у Киева начала накапливаться задолженность.

"ЕСВ в 2016 году напоминает о долге и рассматривает возможность вынесения штрафных санкций (за неуплату за права и отказ от трансляции на территории Украины), а также лишение прав на следующий ЧМ-2022", – написал Аласания на своей странице в Фейсбуке.

– Уверен, что вынужденные трансляции матчей чемпионата мира по футболу в России очень порадовали украинских болельщиков, – отметил Дегтярев. – Все они любят яркий красивый футбол лучших сборных команд мира и должно быть устали от антироссийской пропаганды.

Из-за своих финансовых проблем киевские власти оказались в неприятной для себя ситуации. Ведь теперь все жители Украины смогут не только насладиться лучшим чемпионатом в истории, но и увидеть, как хорошо проходит чемпионат в России, как мы принимаем болельщиков, как у нас красиво, какая гостеприимная и дружеская спортивная атмосфера царит на стадионах. Это настоящий праздник. Мы также рады встречать всех болельщиков с Украины, которых приедет около пяти тысяч. (Андрей СИЗЯКИН)

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