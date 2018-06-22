В Госдуме сравнили Литву с маленьким ребенком после заявления МИДа о провале бойкота ЧМ-2018

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев с сарказмом оценил слова главы МИД Литвы о провале бойкота чемпионата мира–2018. Накануне глава дипломатического ведомства прибалтийской страны Линас Линкявичюс признался, что не видит эффекта от бойкота турнира в России.

В Госдуме ответили главе МИД Литвы: "О бойкоте ЧМ-2018 надо было забыть еще 14 июня"

Ранее с подобной инициативой выступал министр спорта Украины Игорь Жданов.

– Литва как ребенок постоянно открывает для себя мир. Еще много новостей и открытий ждет эту замечательную страну и ее эстеблишмент. Земля круглая, мир большой и разнообразный, кроме ЕС и США есть другие страны и межгосударственные объединения. И самое главное открытие – футбольная семья не приемлет бойкотов и санкций, – отметил Дегтярев. – С самого начала мы говорили, что чемпионат мира в России будет проведен на самом высоком организационном уровне, все попытки бойкота окажутся безуспешными, а слухи и провокации в СМИ не достойны внимания.

Пока украинские чиновники состязались в пустословии, мы активно строили самые современные стадионы, аэропорты, порты, дороги и гостиницы, готовили более 60 тысяч волонтеров, создавали условия для безвизового въезда, бесплатного проезда и комфортного проживания болельщиков из всех стран мира на этом празднике футбола и гостеприимства в России. (Андрей СИЗЯКИН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства принимают 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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