В Госдуме считают, что руководство страны отметит выступление сборной России на ЧМ-2018

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что футболисты сборной России не получат выплат от государства за выступление на домашнем чемпионате мира. Будут только выплаты от ФИФА в адрес РФС, которые за выход в 1/4 финала составили 16 миллионов долларов.

- Это стандартная практика на всех чемпионатах мира, когда деньги за успешное выступление, за выход из группы в очередную стадию выделяются ФИФА, - отметил Лебедев. - Средства перечисляются национальным федерациям, после чего они распределяются – в том числе в качестве премиальных игрокам. Что касается денег от государства, то у нас и так футболистов попрекают большими зарплатами, огромных доходами, которые, как считают наши избиратели, не соответствуют их уровню. Я полагаю, что наша сборная сейчас доказывает другое – игроки молодцы, очень хорошо выступают. Если по итогам чемпионата либо Президент РФ, либо Правительство захотят наградить ребят за столь достойное выступление, мы со своей стороны будем только рады и поддержим эту инициативу. Это могут быть не только денежные премии, но и ценные подарки или что-то еще. Впервые в истории России столь успешное выступление нашей сборной не может остаться незамеченным со стороны руководства страны. (Игорь НОВИКОВ)

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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