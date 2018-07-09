В Госдуме считают, что Хорватия и ФИФА должны были наказать Виду вместе с Вукоевичем

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) прокомментировал отстранение Огнена Вукоевича от работы на ЧМ-2018. Хорватский футбольный союз отстранил скаута национальной команды Вукоевича от дальнейшей работы на чемпионате мира в России. Вукоевич после победы его страны в 1/8 ЧМ над командой России заявил, что "это победа за "Динамо" и за Украину". Также ранее ФИФА вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде, который воскликнул "Слава Украине". При этом игрок избежал дисквалификации и сможет принять участие в полуфинальном матче чемпионата мира против сборной Англии.

- Приветствую решение Хорватского футбольного союза, - , - заявил Свищев в комментарии для СМИ. - Хорошо, что на эту некрасивую ситуацию обратили внимание и молниеносно отреагировали на высказывания, которые абсолютно не красят хорватских футболистов, пусть и бывших. Но я все же считаю недостаточной реакцию ФИФА на высказывание футболиста Вида. Я не думаю, что предупреждение федерации остановит его от подобных заявлений с политическим подтекстом на поле в будущем. Да, он пытался оправдаться, но что сказано - то сказано. Все это очень некрасиво. В целом, я уверен, что чемпионат мира, проходящий в нашей стране, показывает что футбол возможен без политики, как бы различные силы ни стремились его политизировать.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) //

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