В Госдуме считают, что британские власти обязаны отреагировать на нацистский инцидент в Волгограде

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил в разговоре с "СЭ", что если руководство Великобритании никак не отреагирует на выходку английских болельщиков, которые в Волгограде пели нацистские песни и приветствовали друг друга соответствующим жестом, то оно заодно с хулиганами.

- Как говорится, в семье не без урода, - говорит Свищев. - В любой стране мира, к сожалению, до сих пор существуют определенные группки, которые занимаются противоправной деятельностью. В общей массе английские болельщики ведут себя очень прилично, достойно. Они приехали поддерживать свою команду. Но есть некие фашиствующие элементы, которые по-другому воспринимают футбол. Если эти англичане в городе славы Волгограде позволяют себе такие действия – это провокация. Мы должны на это адекватно отреагировать. Вне зависимости от того, с каким паспортом эти люди к нам приехали. Все человечество отмечает, что нацизм и его лозунги запрещены. Думаю, этих фанатов надо наказать не только по российским законам, но и по британским. Советую британским властям также адекватно отреагировать на произошедшее, как это сделали власти Аргентины в отношении хулиганских выходок своих болельщиков, которые учинили драку на игре (на матче Аргентина – Хорватия - Прим. Е.Г.). Их лишили Fan ID. А когда один аргентинец учил русскую девушку нецензурным выражениям, власти сами попросили изъять у этого человека паспорт болельщика и выслать из страны. Надеюсь, что британское руководство пойдет дальше, потому что эти нарушения несопоставимы. Там было просто хулиганство, а здесь провокации, нацизм.

- Футбольная ассоциация Англии уже отреагировала – одному из этих болельщиков запрещено посещение матчей в течение пяти лет, по двум другим пока идут разбирательства.

- Это не официальные власти. А официальные, к сожалению, пока молчат. Если они в своем уме, то обязаны отреагировать. А если промолчат, я будут думать, а не вместе ли они? Где Тереза Мэй и другие политики, которые призывали не ехать в Россию? Мне бы хотелось услышать их реакцию. Тишина это что – молчаливое согласие? Тут достаточно даже одного такого болельщика и одного инцидента, чтобы отреагировать. Но еще раз отмечу, что в общей массе британские болельщики не провокаторы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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