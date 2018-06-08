В Госдуме резко отреагировали на предложение награждать победителей ЧМ-2018 за пределами России

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев возмущен, что действующая при правительстве США Хельсинская комиссия опубликовала доклад к чемпионату мира по футболу в России, в котором заявила о том, что церемонию награждения победителей турнира следовало провести за пределами страны-хозяйки.

– У США нет никаких шансов повлиять на предстоящий чемпионат мира по футболу в России, – отметил Дегтярев. – Подобные заявления находятся где-то на грани между шизофренией и истерикой, их невозможно воспринимать всерьез. Видимо таким образом американские чиновники пытаются обратить на себя внимание, которое сейчас полностью приковано к России. Однако все их попытки помешать празднику футбола похожи на разогрев публики исполнением клоунады перед началом реально зрелищного события.

Ранее американские чиновники призывали отобрать у России право проведения чемпионата мира, а также не рекомендовали своим соотечественникам посещать турнир из-за кризиса в отношениях между двумя странами.

Напомним, что сборная США не пробилась на мировое первенство впервые с 1986 года. (Андрей СИЗЯКИН)