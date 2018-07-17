В Госдуме решили наградить Черчесова и игроков сборной России

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил о планах наградить игроков сборной России, главного тренера команды Станислава Черчесова, РФС и гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина. На домашнем чемпионате мира россияне добились лучшего результата в новейшей истории – они вышли в 1/4 финала, где уступили будущему вице-чемпиону Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Благодаря этим людям, Россия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодами которой мы будем пользоваться еще многие и многие годы, – цитирует "Интерфакс" Лебедева.

Он сказал, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина подготовил предложения по награждению участников подготовки и проведения турнира: "Мы знаем, кого мы должны благодарить за этот чудесный праздник", – отметил он.

Так, "за великолепную организацию и проведение чемпионата мира по футболу" предлагается наградить почетными грамотами Госдумы генерального директора оргкомитета "Россия 2018" Алексея Сорокина и РФС. Такими же грамотами "за великолепное выступление на чемпионате мира по футболу" предложено наградить Станислава Черчесова и всю сборную России.

"Хочу подчеркнуть, здесь очень огромную роль сыграл наш Президент. Благодаря его позиции, начиная еще с заявочного комитета, и затем в дальнейшем, он делал все, чтобы вот этот успех пришел к нам", – отметил Володин.

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