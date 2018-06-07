В Госдуме прокомментировали ситуацию с запретом Чичериной выступать на ЧМ-2018

Заместитель председателя Госдумы РФ и член исполком Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с запретом ФИФА выступать Юлии Чичериной перед болельщиками во время чемпионата мира-2018. По его словам, здесь нет предмета для спора.

- Зачем мы навязываем сложный политический вопрос, из-за которого в мире идет противостояние, из-за которого наложили санкции, которыми не довольны все остальные, - приводит Ruposters слова Лебедева. - Что мы сами себе-то пытаемся сделать хуже? Зачем там Донбасс и Юлия Чичерина?

ЧМ по футболу - это мероприятие ФИФА, его проводим не мы. ФИФА - организатор, хозяин, она диктует правила. Мы просто предоставили для ЧМ территорию своих стадионов. Все остальное не надо навязывать. Не вижу в этом предмета для спора. Запретили - и правильно сделали. Пусть найдут другую певицу, которая будет петь. Свет клином не сошелся на одной Чичериной.

ФИФА запретила Чичериной выступать на фан-фесте ЧМ-2018