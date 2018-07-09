В Госдуме прокомментировали отстранение Вуковевича и посоветовали Виде подойти к трибунам и извиниться

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал решение Хорватского футбольного союза отстранить селекционера Огнена Вукоевича, который после четвертьфинального матча чемпионата мира с Россией (2:2, 4:3 – пенальти) записал видео с защитником Домагоем Видой, где он говорят "Слава Украине!"

– Хорватский футбольный союз грамотно подошел к разрешению сложившейся ситуации, – отметил Дегтярев. – Союз признает провокационный характер заявлений Домагоя Виды и Огнена Вукоевича и приносит свои извинения российской общественности. Отстранив скаута национальной команды Огнена Вукоевича от дальнейшей работы на чемпионате мира, Хорватия показала, что футбол должен быть вне политики. При этом Хорватский футбольный союз не решился отлучать от команды ключевого игрока накануне игры в полуфинале.

К сожалению, несмотря на принесенные извинения, многие российские болельщики уже решили болеть за Англию в полуфинале чемпионата. Будем надеяться, что объединяющая сила спорта, красивая игра и праздник футбола не позволят ситуации усугубиться, а наоборот вернут атмосферу дружбы и братства на трибуны. Было бы красиво на месте Виды подойти к трибунам после матча с Англией и извиниться. Русские очень дружелюбные и, несомненно, простят футболиста за выходку. (Андрей СИЗЯКИН)